На сегодняшний день в медучреждении находится 46 несовершеннолетних пациентов.

В среду, 1 апреля, стало известно, что в Филатовской больнице у ребенка подтвердился коронавирус. Он стал первым ребенком с диагнозом COVID-19 в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что на сегодняшний день в медучреждении находится 46 несовершеннолетних пациентов. В больнице пока не раскрывают никаких подробностей о двух зараженных. В медучреждении заявили, что эти данные озвучивает Роспотребнадзор.

Заболевание подтвердилось у 2-летнего малыша, которого заразил отец, вернувшийся из Германии. Медики заявили, что остояние ребёнка удовлетворительное.

Ранее мы сообщали о том, что первый случай заражения коронавирусом выявлен в Кронштадте.

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