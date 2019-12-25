Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Кронштадте

В Петербурге по данным на 1 апреля выявлено 125 случаев заражения, в России — 2777 случаев.

В среду, 1 апреля, стало известно, что в Кронштадте официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщают в местной администрации.

Известно, что мужчина в настоящее время находится на лечении в Клинической инфекционной больнице им. Боткина. Кроме того, контактировавшие с заболевшим, находятся под наблюдением врачей Городской поликлиники № 74 Кронштадта.

Отмечается, что заболевший контактировал с жителями других стран, но проигнорировал 14-дневный карантин. Более того, мужчина не оповестил врачей.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга назвали дату начала выплат пожилым горожанам за карантин.

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