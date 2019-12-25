Петербургским пенсионерам на самоизоляции привезут лекарства

Получить лекарства на дом смогут пенсионеры старше 65 лет.

Пожилым петербуржцам доставят лекарства на дом, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Так как пенсионеры старше 65 лет находятся на обязательной самоизоляции, получить препараты самостоятельно в аптеках не представляется возможным. Для того, чтобы лекарства привезли прямо к двери, необходимо позвонить на "горячую линию" районной поликлиники, в которой стоишь на учете. В больницах и поликлиниках составят Реестр льготных рецептов. В случае, если препарата не окажется в наличии, рецепт зарегистрируют на отсроченное обслуживание.

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