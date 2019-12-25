Мошенники пытаются нажиться на штрафах за нарушение карантина

Петербуржцы поделились скринами сомнительных СМС в соцсетях.

Мошенники подстраиваются под новые условия и пытаются найти выгоду там, где, казалось бы, ее не может быть.

Так, петербуржцы поделились в соцсетях скринами СМС, которые пришли им недавно. В тексте такого сообщения сказано, что человек нарушил карантин, согласно статье КоАП, необходимо оплатить штраф в размере 4000 рублей. Мошенники указывают в тексте номер, на который нужно перевести сумму, иначе – "возбудят" уголовное дело. В комментариях под фотографиями жители города отметили, что ФСИН не имеет никакого отношения к геолокации, да и штрафы не уплачиваются переводом на телефон. Будьте бдительны.

Ранее мы писали, что в краже "Газели" за 600 тысяч рублей подозреваются трое человек.

Фото: "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / Вконтакте