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В краже "Газели" за 600 тысяч рублей подозреваются трое человек
Сегодня, 20:48
65
smirenny

В краже "Газели" за 600 тысяч рублей подозреваются трое человек

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"Газель" нашли и отдали владельцу.

Несколько дней назад, 6 апреля, в полицию поступило сообщение об угнанной "Газели Некст", которая стоит 600 тысяч рублей, с улицы Дыбенко. Об этом редакции Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах. 

В среду, 8 апреля, "Газель" нашли и передали собственнику. По подозрению в преступлении задержаны трое граждан, один из которых 28-летний парень, прибывший в Россию в 2015 году с целью учебы. Возбуждено дело о краже в особо крупном размере. 

Ранее мы писали, что на перекрестке Расстанной и Лиговского столкнулись ВАЗ и "Митсубиси".

Фото: pixabay

Теги: кража автомобиля, кража газели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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