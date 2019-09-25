В краже "Газели" за 600 тысяч рублей подозреваются трое человек

"Газель" нашли и отдали владельцу.

Несколько дней назад, 6 апреля, в полицию поступило сообщение об угнанной "Газели Некст", которая стоит 600 тысяч рублей, с улицы Дыбенко. Об этом редакции Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В среду, 8 апреля, "Газель" нашли и передали собственнику. По подозрению в преступлении задержаны трое граждан, один из которых 28-летний парень, прибывший в Россию в 2015 году с целью учебы. Возбуждено дело о краже в особо крупном размере.

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