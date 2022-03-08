Отмечается, что у водителя уже была судимость.

В Ярославской области полицейские применили огнестрельное оружие для остановки автомобиля, похищенного в Рыбинске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, поступило сообщение о краже автомобиля "Ленд Ровер". Вскоре похищенную иномарку обнаружили сотрудники Госавтоинспекции и начали преследование. Водитель игнорировал требования полицейских об остановке транспортного средства.

Инспекторы произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем выстрелили по колесам. После этого автомобиль съехал в кювет. Отмечается, что у водителя уже была судимость. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске за мелкое хулиганство на борту самолета привлечена супружеская пара

Видео: Telegram / МВД МЕДИА