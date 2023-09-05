В Башкирии полицейские задержали автовора

Злоумышленник похитил автомобиль отечественного производства.

В Башкирии полицейские задержали 24-летнего автовора из Уфы. Об этом сообщили на сайте МВД МЕДИА.

В полицию поступило сообщение от местного предпринимателя о краже автомобиля отечественного производства. Отмечается, что похититель заранее спланировал кражу. Весной 2023 года мужчина взял автомобиль в аренду, затем изготовил дубликат ключей, приобрел гараж и машину такой же модели и цвета. Кроме того, он использовал регистрационные номера для передвижения на украденном транспорте. Стоимость машины оценивается в 830 тысяч рублей.

Сотрудники МВД по региону нашли и задержали похитителя, который собирался на тот момент продать украденную машину. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА