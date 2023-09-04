После столкновения легковушка загорелась.

В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека. Об этом сообщили на сайте МВД Медиа.

Инцидент произошел 3 сентября на трассе Зимовники-Волгодонск. Автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовиком DAF. Отмечается, что водитель легковушки не справился с управлением.

В результате ДТП машина загорелась. Внутри легковушки находились еще три пассажира. Все четверо скончались на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее мы сообщали, что на МКАД столкнулись несколько машин.

Видео: Telegram / Жесть Ростов