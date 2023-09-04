В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека. Об этом сообщили на сайте МВД Медиа.
Инцидент произошел 3 сентября на трассе Зимовники-Волгодонск. Автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовиком DAF. Отмечается, что водитель легковушки не справился с управлением.
В результате ДТП машина загорелась. Внутри легковушки находились еще три пассажира. Все четверо скончались на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.
Ранее мы сообщали, что на МКАД столкнулись несколько машин.
Видео: Telegram / Жесть Ростов
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все