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В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека

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После столкновения легковушка загорелась.

В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека. Об этом сообщили на сайте МВД Медиа.

Инцидент произошел 3 сентября на трассе Зимовники-Волгодонск. Автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовиком DAF. Отмечается, что водитель легковушки не справился с управлением.

В результате ДТП машина загорелась. Внутри легковушки находились еще три пассажира. Все четверо скончались на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее мы сообщали, что на МКАД столкнулись несколько машин.

Видео: Telegram / Жесть Ростов

Теги: автомобиль, грузовик, дтп, жертвы, ростовская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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