На МКАД столкнулись несколько машин

На 7-м километре МКАД столкнулись несколько машин. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Инцидент произошел утром 3 сентября. В районе развязки с Новоухтомским шоссе столкнулись несколько автомобилей. На месте ДТП работают оперативные службы столицы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.
Ранее мы сообщали, что полиция Ижевска задержала нетрезвого водителя иномарки, который пытался скрыться и совершил ДТП.
Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно
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