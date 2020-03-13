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На МКАД столкнулись несколько машин

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Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На 7-м километре МКАД столкнулись несколько машин. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.

Инцидент произошел утром 3 сентября. В районе развязки с Новоухтомским шоссе столкнулись несколько автомобилей. На месте ДТП работают оперативные службы столицы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

Ранее мы сообщали, что полиция Ижевска задержала нетрезвого водителя иномарки, который пытался скрыться и совершил ДТП.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Теги: дтп, мкад, москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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