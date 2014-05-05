Полиция Ижевска задержала нетрезвого водителя иномарки, который пытался скрыться и совершил ДТП

Сотрудники ДПС смогли задержать нарушителя после погони.

На территории Удмуртии сотрудники дорожно-патрульной службы правоохранительных органов города Ижевска, находившимся на маршруте патрулирования, в вечернее время поступило сообщение о том, что по улицам движется машина, за рулём которой находится мужчина с признаками опьянения.

Отрабатывая полученную информацию, автоинспекторы заметили схожую по описанию иномарку на территории Устиновского района. Посредством специального громкоговорящего устройства потребовали у водителя остановиться, однако тот проигнорировал законное требование и увеличил скорость. пресс-служба МВД РФ по региону

Сотрудники ГИБДД организовали преследование нарушителя. Водитель попытался скрыться. Он создавал опасные ситуации на проезжей части. на территории одного из жилых дворов мужчина не справился с управлением транспортным средством и въехал в припаркованный автомобиль. Пострадавшие машины получили механические повреждения. Нарушителем оказался ранее привлекавшийся к административной и уголовной ответственности за нетрезвое вождение 34-летний житель города Ижевска. Он не отказался от медицинского освидетельствования, после чего алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 0,717 мг/л этилового спирта. В отношении гражданина составлены административные протоколы по части 3 статьи 12.8, части 2 статьи 12.7, части 1 статьи 12.3 и части 1 статьи 12.37 КоАП РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела по части 2 статьи 264.1 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа