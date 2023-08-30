В Севастополе пресекли деятельность группы, организовавшей в городе занятие проституцией

Полиция накрыла местную ОПГ.

Сотрудники уголовного розыска правоохранительных органов по городу Севастополю в результате оперативно-розыскных мероприятий задокументировали и пресекли деятельность преступной группы. Участники ОПГ подозреваются в занятии проституцией. Операция о задержанию проводилась при участии Росгвардии. Лидером криминального бизнеса стала 41-летняя местная жительница. Ее сообщницами были женщины 40 и 50 лет, которые работали в роли администраторов. Притоны рекламировались в интернете. На онлайн-ресурсе размещались фотографии девушек, контактные сведения. Дополнительно организаторы контролировали время работы своих подчиненных и распределяли полученную незаконным путём прибыль между членами противоправной схемы.

Для реализации преступной схемы организатор вместе с подельницами подыскала шесть девушек, оказывавших услуги интимного характера, арендовала шесть квартир для занятия в них проституцией, а также приобрела пять легковых автомобилей для перевозки работниц к клиентам и обеспечила участников группы средствами связи. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время 44-летней жительнице Севастополя и двоим её соучастницам предъявлено обвинение по части 1 статьи 241 УК РФ. Женщины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дополнительно в отношении шести задержанных, оказывавших интимные услуги, составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа