В Херсонской области полицейские изъяли у жителя села Любимовка 126 кустов конопли и 2 кг марихуаны

В МВД нашли место, на котором мужчина выращивал запрещенные растенияю

На территории Херсонской области в результате реализации оперативной информации правоохранительные органы задержали 56-летнего жителя села Любимовка Каховского района. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы МВД. Специалисты заметили, что подозреваемый выращивал на территории своего домовладения 126 кустов конопли. Местный житель ухаживал за наркосодержащими растениями, удобрял почву и своевременно её поливал. В ходе осмотра участка полиция нашла мешок с частями растений семейства коноплёвых с характерным запахом марихуаны с общей массой около двух килограммов. Мужчина пояснил, что он выращивал растения для собственного употребления.

Дополнительно в жилище задержанного оперативники нашли и изъяли два фрагмента пластиковой бутылки с остатками маслянистого вещества темно-коричневого цвета, а также бумажный пакет с сухим измельчённым веществом тёмно-зелёного цвета общей массой около 20 граммов. пресс-служба МВД России по региону

В текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 и 231 Уголовного кодекса РФ.

ГИБДД применили табельное оружие для остановки автомобилей под управлением нетрезвых водителей.

Фото и видео: МВД Медиа