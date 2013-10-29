ГИБДД применили табельное оружие для остановки автомобилей под управлением нетрезвых водителей

Ири на ВОлк рассказала о двух нарушениях на дороге.

Правоохранительные органы Хакасии получили уведомление о том, что по улице Мира в городе Абакане движется автомобиль Mercedes-Benz S320, которым управляет, предположительно, нетрезвый водитель. Спустя несколько минут эту машину обнаружили по улице Димитрова. Шофер проигнорировал сигнал полиции об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Он выехал с территории города, а затем не справился с управлением и столкнулся с автобусом. От удара легковушка развернулась и она продолжила движение, но в обратном направлении. После этого на пустом участке дороги один из инспекторов произвёл предупредительный выстрел из табельного оружия вверх, далее - по колёсам транспортного средства. При задержании мужчина решил оказать сопротивление. В его отношении применялась сила и спецсредства (наручники). Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк. Нарушителем оказался 32-летний житель города Абакана. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него составлены протоколы по статьям 19.3, 12.8, 12.15, 12.37 КоАП РФ.

Видеокамеры зафиксировали скорость автомобиля под управлением автолихача, которая в некоторые моменты превышала 190 километров в час. Житель города Абакана был задержан в административном порядке. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД

Также криминальный эпизод зафиксирован на территории Владимирской области. В этом регионе инспекторы Межмуниципального отдела МВД России "Ковровский" задержали водителя, многократно нарушившего ПДД. Вовремя патрулирования территории полиция выявили вблизи деревни Ручей автомобиль "Лада". Специалисты попросили шофера остановить транспортное средство, однако тот лишь увеличил скорость и продолжит жвижение в направлении города. Затем сотрудники МВД начали преследование нарушителя. Известно, что водитель опасно маневрировал, неоднократно выезжал на полосу встречного движения. Было использовано табельное оружие в целях остановки машины сначала выстрелив вверх, а затем - по колесам.

После разгерметизации заднего колеса лихач продолжил движение, однако вскоре совершил столкновение с патрульным автомобилем, задел рекламную конструкцию, после чего его машина перевернулась. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД

Позже выяснилось, что 41-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование. В отношении местного жителя составлены административные протоколы по статьями 12.8, 12.15, 19.3, 12.25 КоАП РФ. Сейчас машина фигуранта дела изъята и отправлена на специальную стоянку.

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Фото и видео: МВД Медиа