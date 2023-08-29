Полиция заинтересовалась видео с мужчиной, стрелявшим в собаку в Волгограде

Ранее в соцсетях появился видеоролик с инцидентом.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о мужчине, выстрелившем в собаку в Волгограде. Соответствующее заявление журналистам сделали представители региональной полиции. Оперативники заметили, что заявлений по данному инциденту не поступало. Однако в МВД организовали проверку инициативно после опубликованного в социальных сетях видеоролика. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и личность злоумышленника.

Напомним, что в кадре видно, что мужчина выходит из здания,, после чего стреляет собаке в голову на глазах у прохожих. Согласно подписи к данному ролику, инцидент произошел в Тракторозаводском районе города Волгограда, в микрорайоне Спартановка.Ролик разместили в интернете сотрудники магазина, из которого вышел мужчина с оружием.

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Фото и видео: Вконтакте / Мария Илюшина в сообществе "Волгоград Поймет"