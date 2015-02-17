В Чебоксарах автоманипулятор опрокинулся на машину с беременной женщиной

Никто не пострадал в аварии.

Автоманипулятор (грузовик с крановой установкой) при выгрузке минитрактора в Чебоксарах опрокинулся на легковой автомобиль. В легковушке находилась беременная женщина. Соответствующей информацией поделились представители региональных правоохранительных органов по Чувашии. Специалисты заметили, что в результате ДТП пострадавших нет. Инцидент произошел около 10 часов утра по Гражданской улице. В социальных сетях появился ролик, на котором заметно, что из кузова автоманипулятора выгружают сваебойную машину на дорогу перед стоящим легковым автомобилем. После этого большегрузный транспорт заваливается на бок, а стрела автокрана падает на легковушку. В этот момент их кузова перевернувшегося грузовика вываливается человек, участвовавший в выгрузке сваебойной машины. Однако человек смог подняться на ноги самостоятельно.

При выгрузке минитрактора с автоманипулятора произошел крен, в результате чего стрела манипулятора упала на капот автомобиля Skoda Octavia, остановившегося перед светофором. Водитель – 29-летняя жительниц Чебоксар, которая находится в положении, была доставлена для обследования в больницу. По предварительным данным, она не пострадала. Как и 27-летняя пассажирка иномарки. пресс-службы МВД по региону

За выходные в Петербурге и Ленобласти выявили более 250 нетрезвых водителей.

Фото и видео: Вконтакте / Автоновости Чебоксары от ZR