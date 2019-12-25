За выходные в Петербурге и Ленобласти выявили более 250 нетрезвых водителей

Из них 23 водителя были задержаны за пьяное вождение повторно.

За минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти выявили более 250 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В период с 26-го по 27 августа сотрудники ДПС провели очередной масштабный рейд. К административной ответственности были привлечены 244 человека. Из них 92 водителя отказались проходить медицинское освидетельствование. Им грозить штраф и лишение прав на срок до двух лет. Еще 23 водителя были задержаны за пьяное вождение повторно.

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП на трассе "Кола" погиб бывший глава Тихвинского района Ленобласти.

Фото: Piter.tv