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В результате ДТП на трассе "Кола" погиб бывший глава Тихвинского района Ленобласти
Сегодня, 22:34
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В результате ДТП на трассе "Кола" погиб бывший глава Тихвинского района Ленобласти

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Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Тихвинском районе Ленобласти. Погиб бывший глава Тихвинского района Георгий Хухунаишвили. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло сегодня, 28 августа, в 15:30 на 451-м км трассы "Кола". Столкнулись легковой автомобиль "Хендай Таксон" и грузовик "Вольво". 

В результате аварии 71-летний водитель "Хендая" скончался на месте. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в Шушарах.

Фото: ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп трасса кола, ленобласть смертельное дтп, тихвинский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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