В результате ДТП на трассе "Кола" погиб бывший глава Тихвинского района Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Тихвинском районе Ленобласти. Погиб бывший глава Тихвинского района Георгий Хухунаишвили. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло сегодня, 28 августа, в 15:30 на 451-м км трассы "Кола". Столкнулись легковой автомобиль "Хендай Таксон" и грузовик "Вольво".
В результате аварии 71-летний водитель "Хендая" скончался на месте.
Ранее мы рассказывали о том, что полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в Шушарах.
Фото: ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти
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