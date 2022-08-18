В результате ДТП на трассе "Кола" погиб бывший глава Тихвинского района Ленобласти

Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Тихвинском районе Ленобласти. Погиб бывший глава Тихвинского района Георгий Хухунаишвили. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло сегодня, 28 августа, в 15:30 на 451-м км трассы "Кола". Столкнулись легковой автомобиль "Хендай Таксон" и грузовик "Вольво".

В результате аварии 71-летний водитель "Хендая" скончался на месте.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в Шушарах.

Фото: ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти