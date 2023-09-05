Петербуржцы похитили BMW из паркинга на Кондратьевском проспекте с помощью эвакуатора

Утверждено обвинительное заключение о краже автомобиля.

Утверждено обвинительное заключение о краже автомобиля с помощью эвакуатора, рассказали в прокуратуре Калининского районаю

По версии следствия, 20 сентября 2023 года обвиняемые похитили автомобиль BMW X5, припаркованный в паркинге в доме 62, корпус 7 по Кондратьевскому проспекту. Фигуранты вывезли автомобиль на эвакуаторе.

Машину удалось найти через два дня, она была припаркована у дома 58, корпус 1 по улице Солдата Корзуна с другими номерами.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее тренер по йоге в Петербурге была лишена прав за наезд на владелицу парковочного места.

Видео: прокуратура СПб