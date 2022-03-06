Тренер по йоге в Петербурге лишена прав за наезд на владелицу парковочного места

Инцидент произошел 22 июля 2024 года на бульваре Александра Грина.

Мировой суд судебного участка №18 Санкт-Петербурга лишил прав на управление автомобилем тренера по йоге Таисию Плазий за наезд на владелицу парковочного места и оставление места происшествия. Историей в своем Telegram-канале поделилась руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Инцидент произошел 22 июля 2024 года на бульваре Александра Грина. Плазий припарковала свой MINI Cooper на чужом парковочном месте, принадлежащем Алисе, которая в течение пяти часов ожидала освобождения своего машино-места. Когда Плазий наконец появилась, она не извинилась и попыталась уехать, несмотря на присутствие владелицы места.

По данным суда, Плазий наехала на Алису, когда та пыталась предотвратить выезд, так как автомобиль был припаркован незаконно. Потерпевшая пояснила, что получила удар под колено, из-за чего потеряла равновесие и удерживалась за капот машины, опасаясь упасть под колеса. Плазий же утверждала, что двигалась короткими рывками, но суд установил факт наезда.

Суд лишил Таисию Плазий водительских прав сроком на один год за нарушение, предусмотренное ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).

Видео: Telegram/ ЛЕБЕДИНОЕ озеро