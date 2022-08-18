В Петербурге предстанет перед судом автовладелец, инсценировавший кражу своей машины ради страховой выплаты

Фигурант обвинен по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

В понедельник, 17 июля, прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который инсценировал кражу личного авто "Мерседес Бенц" ради страховой выплаты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Обвиняемый передал ключи от машины своему сыну для перегона автомобиля в другой город. Позже фигурант обратился с заявлением об угоне иномарки в полицию и страховую компанию, чтобы возместить ущерб, равный двум миллионам рублей.

Мужчина не смог довести до конца преступный умысел, поскольку в ходе расследования дела правоохранительные органы установили его причастность к краже. Автомобиль нашли в Ленинградской области.

Фигурант обвинен по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

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Фото: Piter.TV