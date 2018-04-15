В квартире Петроградского района обрушился потолок

Инцидент произошел сегодня, 25 сентября, около 04:00.

В понедельник, 25 сентября, в квартире, находящейся в Петроградском районе на переулке Нестерова, 9, обрушился штукатурный слой на потолке. Прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел около 04:00. Сильный грохот пробудил хозяйку квартиры, часть потолка упала на ее кровать, передает "Фонтанка". По словам собственницы, обрушению мог поспособствовать капитальный ремонт крыши дома, который длится с июля.

Ранее на Piter.TV: в общежитии СПбГУ обвалился потолок.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петроградского района Петербурга