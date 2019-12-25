Толстый слой штукатурки упал на стол перед студенткой, которая сидела в ноутбуке и пила чай.

В общежитии СПбГУ обвалился потолок. Об этом рассказали в студенческом информационном Telegram-канале "Лупа и Пупа".

В одной из комнат на первом этаже общежития №4 обвалился потолок. Толстый слой штукатурки упал на стол перед студенткой, которая сидела в ноутбуке и пила чай. Все произошло около 00:20 накануне. Штукатурка чудом не упала на голову девушки, студентка отделалась царапинами на руках.

При этом часть штукатурки рухнула прямо на ноутбук девушки. У нее также пострадали личные вещи.

Нас переселили в другую комнату в этом же общежитии по старым тарифам, здесь все нормально. У меня пострадали личные вещи и ноутбук, и немного моя рука. И мне и СПбГУ космически повезло, что я либо удачно сидела, либо удачно увернулась. Похвалю нашего коменданта, на утро мы быстро решили все вопросы, и руководство общежития сразу предложило мне возместить стоимость ремонта ноутбука. рассказала пострадавшая студентка

Ранее стало известно, что СПбГУ повышает цены на комнаты в общежитиях.

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Фото: Telegram/ Лупа и Пупа