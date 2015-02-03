СПбГУ повышает цены на комнаты в общежитиях

Отмечается, что цены коснуться только первокурсников или студентов старших курсов, если они захотят поменять комнату на более комфортную.

В СПбГУ вводят ранжирование комнат в общежитиях и повышают стоимость аренды. Приказ о повышении стоимости проживания был опубликован на сайте вуза 23 августа.

Отмечается, что цены коснуться только первокурсников или студентов старших курсов, если они захотят поменять комнату на более комфортную. Все комнаты в общежитиях разделили на базовый и повышенный уровень комфортности.

За первый вариант бюджетники будут платить 1000 рублей в месяц, обучающиеся на платной основе – 2000 рублей. Стоимость места в комнате повышенной комфортности варьируется от количества проживающих человек и адреса. Место в трехместной комнате в двухквартирном блоке на проспекте Солидарности будет стоить 2800 рублей, место в двухместной комнате – 3600. За одноместную комнату на территории кампуса "Михайловская дача" студенты будут платить по 11 тысяч рублей в месяц, на улице Халтурина комната для одного обойдется в 3200 рублей. В прошлом году бюджетники платили за проживание в кампусе "Михайловской дачи" 4500 рублей, платники – 6000 рублей.

Повышение цен объясняется необходимостью компенсировать возросшие расходы за коммунальные услуги.

Более 106 000 заявлений было подано в СПбГУ на программы бакалавриата и специалитета. В этом году университет принял 2333 абитуриента на бюджетные места и 2284 абитуриента на места с оплатой стоимости обучения.

Фото: Piter.tv