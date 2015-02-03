Более 106 000 заявлений было подано в СПбГУ на программы бакалавриата и специалитета

Это на 31% больше, чем в прошлом году.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подвел итоги приемной кампании 2023 года. Более 106 000 заявлений о приеме было подано на программы бакалавриата и специалитета, что на 31% больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" сообщил первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич.

В этом году университет принял 2333 абитуриента на бюджетные места и 2284 абитуриента на места с оплатой стоимости обучения. Прием осуществлялся на 113 программ бакалавриата и специалитета. Александр Бабич, проректор

Средний балл ЕГЭ зачисленных на общие места, как и годом ранее, превысил 90 баллов.

Популярными направлениями в этом году стали: лингвистика, филология, фундаментальная информатика и информационные технологии, журналистика, прикладная математика и информатика, стоматология, история искусств, экономика и программная инженерия.

Ранее петербургские студенты рассказали, почему они не хотят работать по специальности.

Фото: Piter.tv