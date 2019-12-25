Петербургские студенты рассказали, почему они не хотят работать по специальности

Также стала известна средняя зарплата выпускников в городе.

Многие студенты петербургских вузов не намерены работать по специальности. Об этом свидетельствует исследование сервиса hh.ru, в ходе которого аналитики проанализировали примерно 200 тыс. резюме.

Чаще всего учащиеся стремятся на должности менеджера по работе с клиентами, разработчика и администратора. Кроме того, среди них востребованы вакансии официанта, дизайнера, продавца, преподавателя, копирайтера и инженера.

Связывать карьеру со специальностью не намерены 70 % выпускников: такая статистика связана с маленькой зарплатой, плохими условиями труда и малопонятными перспективами в карьере. Кроме того, выяснилось, что средний доход, который предлагают выпускникам вузов работодатели, равен 50 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что лишь 16% петербуржцев нормально высыпаются на рабочей неделе.

Фото: Pxhere