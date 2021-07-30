Лишь 16% петербуржцев нормально высыпаются на рабочей неделе

13% респондентов заявили, что страдают от хронического недосыпа, а ещё 13% могли высыпаться раньше, но не сейчас.

Нормально выспаться на рабочей неделе получается только у 16% жителей Петербурга. Остальные испытывают трудности со здоровым сном по разным причинам. Об этом свидетельствует исследование сервиса hh.ru.

Так, 16% горожан хорошо высыпаются и по будням, и по выходным дням. 41% опрошенных петербуржцев высыпается только пару раз в неделю, а у 18% респондентов это удается исключительно по выходным. 13% респондентов заявили, что страдают от хронического недосыпа, а ещё 13% могли высыпаться раньше, но не сейчас.

На проблемы со сном жалуется на 3% больше женщин, чем мужчин. Чаще всего не высыпаются медики, преподаватели и работники науки: среди представителей этих профессий каждый пятый опрошенный горожанин испытывает хронический недосып.

Наиболее частой причиной, по которой петребуржцам сложно уснуть, оказалось большое количество дел по вечерам (у 31% респондентов). Далее следуют вечерняя и ночная работа (21%), стресс на работе или в личной жизни (12%).

Ранее мы сообщили о том, что более половины петербуржцев признались, что готовы уволиться.

Фото: Pxhere