Более половины петербуржцев признались, что готовы уволиться

Больше половины петербуржцев признались, что хотели бы сменить место работы, так как она негативно влияет на их здоровье. Самым популярным решением проблемы у горожан стал отпуск.

Петербуржцы признаются – работа пагубно влияет на их здоровье. Такую тенденцию отметило более половины петербуржцев. Из них 40% планируют сменить работу, а 20% поменять профессию в принципе. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на данные опроса "Росгосстраха" и Зарплаты.ру

Самым популярным решением проблемы стал отпуск – его выбрали 63% опрошенных. Из них более половины отдыхают раз в год, а остальные позволяют отдохнуть два-три раза.

Воспользоваться услугами ДМС могут 54% респондентов, половине из них работодатель предоставляет частичную компенсацию ДМС, другой половине – полную. Абсолютное большинство работающих уверены, что работодатель должен заботиться о здоровье сотрудников.

Ранее сообщалось, что уровень финансовой грамотности петербуржцев обогнал общероссийский.

Фото: Piter.TV

