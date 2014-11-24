Более половины петербуржцев признались, что готовы уволиться

Петербуржцы признаются – работа пагубно влияет на их здоровье. Такую тенденцию отметило более половины петербуржцев. Из них 40% планируют сменить работу, а 20% поменять профессию в принципе. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на данные опроса "Росгосстраха" и Зарплаты.ру
Самым популярным решением проблемы стал отпуск – его выбрали 63% опрошенных. Из них более половины отдыхают раз в год, а остальные позволяют отдохнуть два-три раза.
Воспользоваться услугами ДМС могут 54% респондентов, половине из них работодатель предоставляет частичную компенсацию ДМС, другой половине – полную. Абсолютное большинство работающих уверены, что работодатель должен заботиться о здоровье сотрудников.
Ранее сообщалось, что уровень финансовой грамотности петербуржцев обогнал общероссийский.
Фото: Piter.TV
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