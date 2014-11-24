Уровень финансовой грамотности петербуржцев обогнал общероссийский

Председатель Комитета финансов Петербурга Светлана Енилина оценила уровень финансовой грамотности жителей города. Об этом пишет "Петербургский дневник".
"По результатам за 2022 год мы получили достаточно хорошие результаты: относительное большинство (41,8 процента) жителей Петербурга обладают средним уровнем финансовой грамотности, треть (36,5 процента) продемонстрировала высокий уровень. К группе с низким уровнем финансовой грамотности относятся 21,7 процента опрошенных", – рассказала Светлана Енилина
Также она отметила, что сводный индекс финансовой грамотности среди вообще всех опрошенных – 14,1 балла. Всего баллов 21. Это превышает общероссийский показатель в 12,57 баллов.
Петербуржцам напомнили, что поднять уровень финансовой грамотности модно с помощью проекта "Твой бюджет".
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Фото: unsplash.com
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