Мировой судья Петербурга поддержал женщину, оставшуюся без любви

Петербургский мировой суд рассмотрел дело о конфликте между брачным агентством и женщиной, которая заказала их услуги. Теперь заявительница получит 40 тысяч рублей.

Мировой судья Санкт-Петербурга рассмотрела исковое заявление женщины к брачному агентству о взыскании неотработанного аванса. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, еще в июне прошлого года она заключила договор с брачным агентством, который действовал до сентября 2022 года. Согласно нему за это время агентство должно было найти женщине подходящую пару с учетом всех пожеланий клиента.

Однако любовь женщина не нашла, а за услуги заплатила 40 тысяч рублей, выполнив все условия договора со своей стороны.

Женщина просила суд взыскать с брачного агентства 40 тысяч рублей. Мировой судья требования удовлетворила, взыскав в пользу истца вышеуказанную сумму.

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