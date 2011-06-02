Петербурженка отмстила насильнику, ударив его ножом и придушив кабелем

Женщина похитила обидчика вместе с супругом и силой удерживала его в подвале, а затем убила. Труп спрятали под мешками с цементом.

Суд вынес приговор супружеской паре и другу семьи, которые организовали похищение и убийство мужчины. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Как было установлено, 23 апреля 2023 года в квартире одного из домов по Малой Посадской улице подозреваемые избили знакомого, а затем посадили его в машину и вывезли в частный дом в Левашово. Там они держали похищенного в погребе связанным. Ночью в погреб спустилась женщина, нанесла пленнику несколько ударов ножом и придушила кабелем. После этого мужчина скончался в течение получаса. Друг семьи помог петербурженке спрятать тело: вместе они вывезли труп м участка и спрятали под мешками с цементом.

Подозреваемые были задержаны полицией. По словам женщины, она совершила убийство из мести за изнасилование. Свою вину она не признаёт. Суд назначил подозреваемой 12 лет колонии общего режима. Ёё муж получил 6 лет и 1 месяц, а друг семьи был приговорён к 7-ми годам колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что на Двинской муж умер от ножевого в сердце, а жена попала в больницу с ножевым в живот.

Фото: Piter.TV