На Двинской настоящие страсти: муж умер от ножевого в сердце, а жена попала в больницу с ножевым в живот

В Кировском районе Петербурга драка супругов закончилась ножевым для обоих. Жена в больнице, муж умер.

Днем в пятницу, 14 июля, в дежурную часть поступило сообщение от уроженки страны ближнего зарубежья о том, что в коридоре квартиры на Двинской улице она обнаружила труп мужа знакомой с ножевым ранением в сердце.

Как стало известно Piter.TV, между погибшим и его женой произошел конфликт. В итоге у мужа ножевое ранение в сердце, а у жены ножевое ранение в живот. По словам потерпевшей, нож в сердце мужа воткнула не она.

Женщина была госпитализирована в больницу. О том, что случилось, полиции рассказала заявительница, которая успела расспросить потерпевшую. Все участники конфликта уроженцы стран ближнего зарубежья.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что в Кудрово полицейский убил сожителя своей бывшей.

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