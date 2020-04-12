Ансамбль Александрова поддержал песнями итальянцев, противостоящих коронавирусу

Ролик с исполнением известных музыкальных композиций в соцсетях разместило Минобороны.

Солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова исполнили музыкальные композиции в поддержку жителей Италии, борющейся с эпидемией коронавируса. В ряду песен звучат произведения итальянской музыки композиторов – Верди и Россини.

Ранее мы сообщали о том, что работу российских военных медиков в Италии сняли на видео. Ролик размещен на канале Министерства обороны РФ на YouTube-платформе.

По данным чиновников, специалисты из России работают на территории Бергамо. В настоящее время врачи находятся в больнице на 142 койки. С зараженными коронавирусом итальянцами работают 32 российских доктора. Они трудятся круглосуточно в три смены. В Минобороны продемонстрировали, как врачи надевают защитный костюм и средства индивидуальной защиты перед тем, как попасть в палаты интенсивной терапии.

Видео: Минобороны России / YouTube