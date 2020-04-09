Минобороны РФ опубликовало кадры работы врачей в Бергамо.

Работу российских военных медиков в Италии сняли на видео. Ролик размещен на канале Министерства обороны РФ на YouTube-платформе. По данным чиновников, специалисты из России работают на территории Бергамо.

В настоящее время врачи находятся в больнице на 142 койки. С зараженными коронавирусом итальянцами работают 32 российских доктора. Они трудятся круглосуточно в три смены. В Минобороны продемонстрировали, как врачи надевают защитный костюм и средства индивидуальной защиты перед тем, как попасть в палаты интенсивной терапии.

Напомним, что Италия считается одной из самых пострадавших стран от инфекции. На данный момент там зарегистрировано более 139,7 тысяч зараженных. Около 17,7 тысяч человек скончались от COVID-19. В конце марта Россия направила в страну около сотни российских вирусологов и эпидемиологов, а также гуманитарную помощь.

Итальянский премьер считает личным оскорблением намёки на политику в российской помощи.

Видео: YouTube / Минобороны России