Итальянский премьер считает личным оскорблением намёки на политику в российской помощи

Итальянцы очень устали от ежедневной гибели людей и им нужно время, чтобы оправиться.

Итальянский премьер-министр считает личным оскорблением намёки на политику в российской гуманитарной помощи. Джузеппе Конте рассказал об этом в интервью телеканалу BBC.

Намек на это глубоко оскорбляет не только меня, но и Владимира Путина, который никогда не хотел бы использовать это в качестве рычага, - сказал политик.

Конте отметил, что Италии сейчас как никогда нужны друзья, так как прогнозы говорят, что экономика страны после окончания пандемии сократится на 11%. При этом значительно вырастет госдолг Италии.

По словам премьер-министра, итальянцы очень устали от ежедневной гибели людей и им нужно время, чтобы оправиться.

За цифрами стоят имена и фамилии, истории жизней и разбитые семьи, - сказал Конте.

Он отметил, что сейчас итальянская нация страдает.

Ранее США вышли на второе место по смертности от коронавируса. Италия — на первом.