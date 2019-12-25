Оценено влияние коронавируса на экономику и доходы россиян

Результаты работы Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ приводит издание РБК.

Меры самоизоляции населения России из-за коронавируса и обвал цен на нефть могут спровоцировать снижение показателей российской экономики с апреля по июнь 2020 года на 18%. Исходя из этих показателей, доходы россиян могут упасть на 17,5%.

Согласно данным исследования Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, данные показатели экономики после оценки последствий распространения коронавируса могут стать нижней точкой спада, после чего отечественная экономика постепенно начнет восстанавливаться.

Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, может ли коронавирус навсегда остаться в организме.

Фото: Pixabay