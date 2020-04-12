Доктор Комаровский рассказал, может ли коронавирус навсегда остаться в организме

Об этом и многом другом известный врач-педиатр рассказал на своем YouTube-канале.

Популярный педиатр и телеведущий, доктор Евгений Комаровский рассказал о природе коронавируса.

Он отметил, что существует два типа вирусов – ДНК- и РНК-вирусы, которые отличаются друг от друга. У первого типа вирусов есть возможность забраться в клетку организма и долго жить, не убивая ее. Такие вирусы – причина длительных хронических болезней – герпеса и гепатита B.

РНК-вирус вызывает острые болезни с условным началом и концом. В случае попадания вируса в клетку она погибает, вирус выходит наружу, а там его "выжидают" антитела, убивающие болезнь. Коронавирус относится к РНК-вирусам, у него нет возможности превращаться в хроническую болезнь, заявил доктор.

Ранее известный украинский врач-педиатр и телеведущий рассказал, что бы он сделал в случае гипотетического заражения и обнаружения симптомов коронавируса у себя.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский