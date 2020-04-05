Доктор Комаровский рассказал, что будет делать при заражении коронавирусом

Реплика доктора опубликована на его YouTube-канале.

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что бы он сделал в случае гипотетического заражения и обнаружения симптомов коронавируса у себя.

Комаровский отметил, что в первую очередь он обзвонил бы коллег по работе, с которыми был в контакте за последнее время. После этого он бы запретил своей супруге покидать дом, а в его квартиру никто бы не заходил, чтобы не заразиться. В плане питания Комаровский хотел бы пить много "компотов и чаев" и есть много фруктов. Также врач намерен проверять температуру воздуха (выше 20 градусов) и влажность в квартире (порядка 50-55%). Принимать антивирусные препараты доктор не собирается, поскольку они могут нанести вред иммунитету, считает он.

Ранее доктор Евгений Комаровский заявил, что коронавирус неизбежен. Известный врач-педиатр и ТВ-ведущий считает, что COVID-19 станет привычным, как грипп и ОРВИ.

Видео: Доктор Комаровский / YouTube