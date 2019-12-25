В России зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки выздоровели 246 человек.

К утру воскресенья, 12 апреля, стало известно, что в РФ зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Теперь число зафиксированных случаев заболевания инфекцией в России с начала эпидемии достигло 15770.

Новые случаи зарегистрированы в 52 регионах страны. Больше всего их в Москве — 1306. В Московской области 278 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 69. Далее в перечне регионов идут лидируют Мурманская область (61 случай), Нижегородская область (42 случая), а также Краснодарский край (31 человек) и Красноярский край (25 человек). В Ленинградской области – пять новых случаев.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 24 человек. Общее количество погибших от COVID-19 в России с начала эпидемии — 130. Выздоровели за сутки 246 человек, за всё время — 1291.

Фото: стопкоронавирус.рф, Pixabay