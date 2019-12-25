Объяснена опасность коронавируса для заядлых курильщиков

Об этом радио Sputnik сообщил заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина.

Заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина заявил о том, что курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение инфекции через имеющиеся у курильщиков болезни.

Специалист привел пример, согласно которому у любого курящего 5-6 лет минимум уже есть хронический бронхит. При наличии этой болезни риск получить пневмонию возрастает в несколько разы, также как и повышается риск заболевания коронавирусом нового типа.

Ранее мы сообщали о том, что ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил в интервью, что ему труднее спрогнозировать перелом пандемии коронавируса в мире, чем в КНР.

Он отметил, что на это влияет множество непредвиденных факторов. Однако он предположил, что в случае, если ситуация с COVID-19 в мире будет продолжаться по текущему сценарию распространения вируса, то до переломного момента останется еще минимум две недели.

Фото: Pixabay