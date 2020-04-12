Ведущий эпидемиолог Китая предсказал переломную точку в пандемии коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал интервью газете "Жэньминь жибао".

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил в интервью, что ему труднее спрогнозировать перелом пандемии коронавируса в мире, чем в КНР. Он отметил, что на это влияет множество непредвиденных факторов, сообщили РИА "Новости".

Однако он предположил, что в случае, если ситуация с COVID-19 в мире будет продолжаться по текущему сценарию распространения вируса, то до переломного момента останется еще минимум две недели.

Отметим, что также по мнению Чжун Наньшаня, ввод мер по закрытию границ в мире из-за коронавируса недостаточен. Людям необходимо временно перестать контактировать друг с другом, встречаться, выходить на улицы и бывать дома. Эта мера действительно "тормозит" распространение заболевания.

Ранее мы сообщали о том, что китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса у 214 инфицированных человек из китайского города Ухань, где "зародился" вирус нового типа.

Как приводится в исследовании, к известным признакам заболевания (повышенная температура, кашель, головная боль, потеря вкуса и обоняния) добавилась невнятная речь и проблемы с координацией движений.

Видео: Madhaw Tiwari TV Anchor / YouTube