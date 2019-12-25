8039 человек находится на карантине в Петербурге

Часть из них сейчас в обсерваторе.

На данный момент в Петербурге на карантине находится 8039 человек. Из них 39 — в обсерваторе, 5564 — на самоизоляции, 2436 — контактные. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Врачи делают все возможное, чтобы избежать вспышки заболевания. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 5589 человек. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 86 человек.

Горожане продолжают обращаться за помощью в полицию, скорую, а также к волонтёрам: за сутки в службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 804 обращения и 308 заявок на оказание помощи волонтерами.

С 27 марта на портале #мывместе зарегистрировалось 2653 петербургских волонтера. 1701 человек уже прошли аккредитацию и обучение. Известно, что они обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Петербуржцы активно звонят и на горячую линию по вопросам коронавируса (тел. 245-32-20): только за минувшие сутки 793 обращения. Всего с начала работы было зафиксировано 9160 звонков.

Ранее мы сообщили, что рейсы с Кипра и Таиланда прибыли в Пулково.

Фото: Pixabay