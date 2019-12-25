Экологи полагают, что природа пострадает от карантина

Несмотря на то, что воздух стал чище, после окончания карантина промышленность нанесет по природе сильный удар.

Начальник сектора экологического мониторинга отдела регулирования в сфере охраны окружающей среды Комитета по природопользованию Дмитрий Аземов рассказал в интервью "Комсомольской правде", что качество воздуха в Петербурге улучшилось, Это связано с тем, что количество автомобилей, которые ездят по городу, уменьшилось.

Другой эколог, председатель Северо-Западного отделения "Зеленого Креста" Юрий Шевчук, отметил, что серая шапка смога над Петербургом поблекла. Некоторые станции передают данные, что воздух в некоторых районах города стал чище в четыре раза за две недели самоизоляции.

Как оказалось, чтобы воздух отчистился, хватит несколько дней карантина и дождя, а вот с почвой и водоемами сложнее: там вредные вещества накапливаются. Поэтому, чтобы их отчистить, не хватит никакого карантина. А учитывая, что после окончания самоизоляции люди кинутся восстанавливать экономику, нужно ждать удар по экологии.

"Когда изоляция кончится, люди станут усиленно восстанавливать экономику. И экономить. А первым пунктом, как сэкономить, обычно стоит пренебрежение очисткой выбросов. Поэтому стоит ожидать удара по экологии от промышленности. Скорее всего, в конечном счете, совокупный вред окажется больше, чем польза", – прогнозирует Юрий Шевчук.

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