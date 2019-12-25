Определены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Новые случаи зарегистрированы в 52 регионах страны.

Стал известен полный список российских регионов, где 12 апреля были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, за сутки больше всего людей заразились COVID-19 в столице (1306 человек), Подмосковье (278 пациентов), Петербурге (69 случаев), Мурманской (61 человек) и Нижегородской областях (42 человека).

Далее в перечне регионов идут Краснодарский (31 человек) и Красноярский (25 пациентов) края, а также Владимирская область и Мордовия, где диагноз подтвержден у 23 человек.

Более 10 случаев за сутки выявлены в Брянской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Ростовской, Воронежской и Амурской областях, а также в Башкирии, Чечне, ЯНАО, Бурятии и Чувашии.

Отметим, что 12 апреля стало известно, что в РФ зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Теперь число зафиксированных случаев заболевания инфекцией в России с начала эпидемии достигло 15770.

Фото: Piter.tv