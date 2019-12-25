Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в РФ

Заявление вице-премьер РФ сделала в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о том, что вывод о том, выходит ли страна на "плато" заболеваемости коронавирусом, можно будет сделать 14-16 апреля.

Голикова отметила, что для оценки эффекта принятых государством мер нужно, чтобы прошли два цикла по 14 дней. Также аице-премьер добавила, что не стала бы делать "сейчас никаких преждевременных выводов" о возможном продлении ограничений в стране после 30 апреля, чтобы "выйти из этой ситуации" в преддверии Дня Победы.

Ранее мы сообщали о том, что китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса у 214 инфицированных человек из китайского города Ухань, где "зародился" вирус нового типа.

Как приводится в исследовании, к известным признакам заболевания (повышенная температура, кашель, головная боль, потеря вкуса и обоняния) добавилась невнятная речь и проблемы с координацией движений.

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