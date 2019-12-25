Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 31 марта

Расскажем о цифрах за последние сутки, нововведениях и ограничениях.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

По данным на 31 марта, за сутки в городе было диагностировано 48 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности в городе зарегистрировано 98 случаев заболевания. Накануне умер второй пациент с положительным тестом на COVID-19, но он поступил в больницу уже с инфарктом миокарда. За всё время поправились и были выписаны 7 пациентов. Всего в Петербурге тест на коронавирус сдали более 37 тысяч человек.

Статистика по коронавирусу в России

За последние сутки в России подтвердили еще 500 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных коронавирусом по стране выросло до 2 337. За минувшие сутки от инфекции погибло 8 человек, 55 выздоровели. Всего от COVID-19 в России умерло 17 человек. Излечился от болезни 121 человек. Режим самоизоляции введён в 26 регионах страны.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за 31 марта

В Петербурге продолжают бороться с теми, кто не хочет добровольно соблюдать карантин по возвращении из-за границы или после контакта с заболевшими. Так в городе задержали мужчину, который приехал в Петербург из другого российского города после контакта с зараженным коронавирусом и женщину, которую разыскивал Роспотребнадзор для вручения постановления об обязательном карантине. Третью девушку из Петербурга на вокзале в Великом Новгороде ожидали полицейские. Она уехала из Северной столицы с высокой температурой. Ещё трое петербуржцев, которые находятся на принудительном карантине в пансионате "Заря" объявили голодовку. Они считают, что их привезли в Репино противозаконно. Также в городе 31 марта пришлось закрыть супермаркет торговой сети "Лента" на Парашютной улице. Причиной приостановки работы магазины стал работник с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Так как эта неделя считается нерабочая, более двух миллионов петербуржцев поспешили уехать в Ленинградскую область. Многие оставшиеся горожане соблюдают рекомендации и находятся дома. По оценкам нового сервиса Яндекс, уровень самоизоляции в Петербурге составляет 3,6 балла.

Ученые из Петербурга предложили лечить осложнения от коронавируса отечественным препаратом. Он создан из легких крупного рогатого скота и используется для спасения глубоко недоношенных детей. Этот препарат применялся во время эпидемии свиного гриппа A/H1N1 в 2009-2010 гг. Он помог снизить смертность пациентов с осложнениями в виде тяжелых пневмоний. В это же время глава Петербурга Александр Беглов заявил, что при необходимости город прибегнет к помощи военных медиков.

Коронавирус в России: последние новости за 31 марта

В России создан высокоточный тест для выявления коронавируса в организме человека. Его разработал подведомственный ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии. Массовое применение теста позволит остановить распространение эпидемии. Тест позволяет не только обнаружить COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных инфекций.

Медицинский директор фармкомпании "НоваМедика" Захар Лейкин сделал свой прогноз и заявил, что режим изоляции по коронавирусу в России может продлиться больше года.

Что касается новых ограничений в связи с коронавирусом, то Минюст предложил до 1 июня отменить разводы и регистрацию браков. Данное предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Также из-за переноса сроков сдачи ЕГЭ будут сдвинуты и даты вступительных экзаменов в вузы.

В России уже с завтрашнего дня начнут еще пристальнее следить за теми, кто пытается нарушить карантин или самоизоляцию. Минздрав начнет предоставлять в Минкомсвязь данные о заболевших коронавирусом, а также о контактировавших с ними и о гражданах, которые находятся на карантине. Информацию о случаях нарушения карантинных мер передадут в полицию, Минздрав и Роспотребнадзор.

Вечером 31 марта стало известно, что коронавирус нашли у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Фото: Piter.TV; стопкоронавирус.рф; Яндекс