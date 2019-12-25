Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что в Петербурге тест на коронавирус сдали более 37 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Отмечается, что диагноз подтвердился только у 55 человек, трое из них — жители Ленинградской области.
"Мы делаем очень много, формируем запас сил и средств, это клиники, медицинское оборудование, оснащение врачей средствами защиты",
—отметил губернатор.
Изевестно, что после закрытия границ Петербурга из зарубежных поездок в город вернулось 744 человека. Из ждет 14-дневный карантин.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зарегистрировали 48 новых случаев коронавируса.
Фото:pixabay
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