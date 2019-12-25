Диагноз подтвердился только у 55 человек, трое из них — жители Ленинградской области.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что в Петербурге тест на коронавирус сдали более 37 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что диагноз подтвердился только у 55 человек, трое из них — жители Ленинградской области.

"Мы делаем очень много, формируем запас сил и средств, это клиники, медицинское оборудование, оснащение врачей средствами защиты", —отметил губернатор.

Изевестно, что после закрытия границ Петербурга из зарубежных поездок в город вернулось 744 человека. Из ждет 14-дневный карантин.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зарегистрировали 48 новых случаев коронавируса.

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