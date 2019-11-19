Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков журналиста мпрограммы "Диалог" на телеканале "Россия 24". Чиновник объяснил, что сроки приемной кампании будут скорректированы в зависимости от переноса сдачи ЕГЭ.

Мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на две-три или четыре недели прокомментировал спикер

Фальков напомнил, что РФ организует прием документов от выпускников при помощи онлайн-технологий, а также традиционным способом. Глава Минобрнауки надеется, что в России получится начать новый учебный год с 1 сентября. В связи с этим министерство планирует зачислить всех поступивших ко второй половине августа.

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь.

