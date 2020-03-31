Они последовали примеру Москвы и Подмосковья.

В России 26 регионов ввели режим самоизоляции из-за коронавируса. Первыми подобные ограничения ввели власти Москвы и Московской области. Ранее с подобным призывом выступил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Сейчас наша основная задача - работать на опережение, минимизировать распространение вируса заметил чиновник

Он призвал региональные власти последовать опыту коллег из столицы. Меры, ограничивающие передвижения граждан, направлены на борьбу против распространения инфекции. Из дома разрешается выходить в аптеку, магазин за продуктами, для выгула собак, чтобы выкинуть мусор или в случае необходимости экстренной медицинской помощи. Поездки на работу возможны, но только по крайней необходимости.

На 30 марта общее количество зараженных коронавирусом по стране достигло 1836 человек в 71 регионе страны. Медики выполнили 343,5 тысяч тестов на выявления коронавирусной инфекции.

В Петербурге выявили 111 заведений-нарушителей карантина.

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