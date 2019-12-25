В Петербурге выявили 111 заведений-нарушителей карантина

Они должны были приостановить свою работу.

Правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора выявили 111 объектов в Петербурге, которые нарушили введеные властями запреты и ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В понедельник, 30 марта, были подведены итоги проверок объекта потребительского рынка. Всего за прошедшие выходные проверили более 4,5 тыс. объектов. К ним относятся магазины с непродовольственные товарами первой необходимости, точки общественного питания, ломбарды, салоны красоты, компьютерные клубы. Удалось выявить 111 нарушителей.

Большинство объектов закрылись после разъяснительной работы. Те, кто не захотел этого делать добровольно, получили уведомления о необходимости прекратить незаконную деятельность. Сотрудниками Роспотребнадзора были составлены протоколы об административном правонарушении.

Также до 5 апреля в Петербурге ввели режим всеобщей самоизоляции.

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