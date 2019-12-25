"Ленту" на Парашютной улице закрыли из-за сотрудника с подозрением на коронавирус

Магазин дополнительно дезинфицируют.

Супермаркет торговой сети "Лента" на Парашютной улице закрыли из-за одного сотрудника. Причиной приостановки работы магазины стал работник с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на компанию.

На данный момент "Лента" проверяет, действительно ли сотрудник маркета болен. Магазин дополнительно обрабатывают дезинфицирующими средствами по требованию Роспотребнадзора.

Тем временем, в Петербурге зарегистрировали 48 новых случаев коронавируса.

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